Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Российский дипломат раскрыл суть подготовки Запада к войне с Россией

Полянский: страны Запада пытаются утащить на дно весь мир, готовясь к войне с РФ
Global Look Press

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил страны Запада в попытке затянуть на дно весь мир в ходе подготовки к неизбежному, по их русофобским расчетам, военному столкновению с Россией. Текст его выступления на заседании Постсовета доступен на сайте организации.

Дипломат напомнил о «пророческом» заявлении президента Польши Анджея Дуды, в котором тот сравнил Украину с утопленником, тянущим на дно всех, кто ее поддерживает.

«Вы все не заметили, как уже очутились на этом дне, дамы и господа. И теперь пытаетесь затянуть на это дно весь остальной мир, готовясь к неизбежной, по вашим русофобским расчетам, войне с Россией», — сказал он.

Полянский также подчеркнул, что ряд западных стран хочет сорвать мирные переговоры России и США с целью не допустить установления долгосрочного и прочного мира на Украине.

24 февраля в Службе внешней разведки РФ сообщили о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.

Эта информация незамедлительно вызвала реакцию в Кремле. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва намерена обсудить с Вашингтоном планы по ядерному вооружению Украины.

Ранее Песков заявил, что планы Британии и Франции передать ВСУ ядерное оружие граничат с безумием.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!