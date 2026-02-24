Полянский: страны Запада пытаются утащить на дно весь мир, готовясь к войне с РФ

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил страны Запада в попытке затянуть на дно весь мир в ходе подготовки к неизбежному, по их русофобским расчетам, военному столкновению с Россией. Текст его выступления на заседании Постсовета доступен на сайте организации.

Дипломат напомнил о «пророческом» заявлении президента Польши Анджея Дуды, в котором тот сравнил Украину с утопленником, тянущим на дно всех, кто ее поддерживает.

«Вы все не заметили, как уже очутились на этом дне, дамы и господа. И теперь пытаетесь затянуть на это дно весь остальной мир, готовясь к неизбежной, по вашим русофобским расчетам, войне с Россией», — сказал он.

Полянский также подчеркнул, что ряд западных стран хочет сорвать мирные переговоры России и США с целью не допустить установления долгосрочного и прочного мира на Украине.

24 февраля в Службе внешней разведки РФ сообщили о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.

Эта информация незамедлительно вызвала реакцию в Кремле. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва намерена обсудить с Вашингтоном планы по ядерному вооружению Украины.

Ранее Песков заявил, что планы Британии и Франции передать ВСУ ядерное оружие граничат с безумием.