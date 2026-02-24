Самолет авиакомпании «Ямал», летевший в Москву, приземлился в Тюмени

Самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший регулярный рейс YC-89 из Нового Уренгоя в московский аэропорт Домодедово, совершил посадку в Тюмени, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, причиной ухода воздушного судна на запасной аэродром стала нестандартная работа элементов механизации крыла, о которой экипаж доложил сразу после взлета. Командир воздушного судна принял решение следовать в тюменский аэропорт Рощино для обеспечения безопасности полета. Посадка прошла в штатном режиме в 18:20 мск.

Соблюдение прав пассажиров, в том числе на предоставление услуг в связи с изменением маршрута и продолжительности перелета, контролирует Тюменская транспортная прокуратура. Параллельно в Новом Уренгое проводится проверка на предмет соблюдения норм безопасности полетов при подготовке воздушного судна к рейсу.

Такая же история — только с рейсом до Омска — произошла в начале декабря: самолет «Ямала» по техническим причинам, возникшим после вылета из Нового Уренгоя, совершил посадку в тюменском Рощино.

Ранее созданный на замену «Кукурузнику» самолет «Байкал» с российским двигателем совершил первый полет.