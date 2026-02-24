Размер шрифта
Глава РФПИ прокомментировал заголовок газеты The New York Times, оправдывающий педофилию

Дмитриев назвал демоническими нарративами заголовок статьи газеты NYT
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X прокомментировал заголовок вышедшей в октябре 2014 года статьи газеты The New York Times (NYT), оправдывающий педофилию.

«Демонические нарративы NYT. Спасите детей», — написал он.

В публикации есть фотография статьи под заголовком «Педофилия: болезнь, а не преступление».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что файлы скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обнажили «чудовищную нечисть», которая выдумывала мифы о России.

Она отметила, что на Западе постоянно говорили России: «А вы виноваты в этом, а вот вы не такие». По словам дипломата, файлы Эпштейна показали, что внутри западного общества «гнездились личинки настоящих преступников-вурдалаков», которые совершали все виды чудовищных преступлений, правонарушений.

Ранее Дмитриев высказался о принце Эндрю в деле Эпштейна.

 
