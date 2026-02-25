Размер шрифта
В Британии оценили военный потенциал России на ближайший год

The Guardian: Россия может продолжать боевые действия на Украине весь 2026 год
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия способна продолжать боевые действия на Украине на протяжении всего 2026 года. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов.

По данным издания, что даже экономическое давление не может ослабить военный потенциал России. Отмечается, что особенно ощутимо возросла угроза ракет и беспилотников Вооруженных сил (ВС) РФ — не только для Украины, но и для европейских стран.

Согласно подсчетам аналитиков, что в 2025 году Россия потратила на оборону страны не менее $186 млрд (около 7,3% от ВВП), что значительно превышает показатели США и Великобритании.

До этого президент Латвии Эдгар Ринкевич признал, что российская армия крайне сильна и опытна, а военно-промышленный комплекс (ВПК) страны работает хорошо.

24 февраля исполнилось четыре года с начала специальной военной операции России на Украине. По оценкам военных экспертов, за это время российские войска взяли под контроль 99% территории Луганской народной республики и около 82% территории Донецкой народной республики. Бои продолжаются по сей день. Армия России наступает, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее Путин напомнил, что Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость.

 
