«Самолет Судного дня» сел в Вашингтоне в преддверии обращения Трампа к конгрессу

На президентскую авиабазу Эндрюс недалеко от центра Вашингтона в преддверии обращения президента США Дональда Трампа к конгрессу сел «самолет Судного дня» США — Boeing-E4B «Nightwatch». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По его данным, судно вылетело в 9:20 по местному времени (18:20 мск) с военной базы Барксдейл в Луизиане и прибыло спустя почти три с половиной часа. В 21:00 (5:00 мск) президент США Дональд Трамп выступит с посланием «О положении страны» перед обеими палатами американского Конгресса.

Самолеты Boeing E-4 «Nightwatch» (версия Boeing 747-200) являются воздушными командными пунктами, которые находятся в постоянной боевой готовности. Одна из задач этих бортов — обеспечение безопасности американского лидера и предоставление ему или его заместителю и преемникам (в случае ликвидации президента США) возможности отдать приказ нанести ядерный удар по вероятному противнику.

Последний раз «самолет Судного дня» был переброшен на авиабазу Эндрюс 18 июня 2025 года — перед ударами США по ядерным объектам Ирана.

Ранее администрация Трампа оценила вероятность военной операции против Ирана в 90%.

 
