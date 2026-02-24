Размер шрифта
В московском регионе в выходные прогнозируются осадки

Синоптик Макарова: в московском регионе прогнозируются осадки в выходные
Григорий Сысоев/РИА Новости

В московском регионе прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя в пятницу и на выходных. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она уточнила, что в четверг снега не будет.

«А вот в пятницу днем местами небольшие осадки — они могут быть в виде снега и мокрого снега. В субботу местами тоже небольшие осадки: ночью в виде снега, днем — мокрый снег. В воскресенье, ночью небольшой снег, днем — мокрый снег, дождь», — сообщила синоптик.

По словам Макаровой, в сочетании с астрономическими факторами в регионе устанавливается курс на повышение температуры. Она будет увеличиваться в течение недели, днем установятся положительные значения.

При этом специалист подчеркнула, что предупреждения о гололедице остаются актуальными.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус высказался о сроках схода снега в столице. Синоптик отметил, что в XXI веке снежный покров в городе по климатическим нормам сходит 30 марта. В 2012-м и 2013-м это произошло позже всего — 16 и 17 апреля. В эти годы снежный покров в феврале составлял 39 см и 40 см, а в марте вырастал до 46 см и 77 см.

По словам Леуса, учитывая высоту нынешнего снежного покрова (70 см), можно предположить, что сход снежного покрова в 2026 году произойдет ближе к 20 апреля.

Ранее синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные снегопады.

 
