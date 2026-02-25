71-летний педофил в пятый раз попал под суд и получил 17 лет колонии

Педофил из Москвы напал на 10-летнюю школьницу и попал в колонию в пятый раз

В Москве 71-летний педофил со стажем угодил в колонию в пятый раз. О приговоре, который ему вынес Мосгорсуд, стало известно mk.ru.

Жителя Северного Тушино приговорили к 17 годам колонии за очередное сексуальное преступление против несовершеннолетних. Мужчина, ранее судимый четыре раза, в последний раз он получил 20 лет в 2004 году, но вернулся к преступным привычкам.

Как сообщается, он выслеживал девочек, провожал до подъезда и нападал там. В феврале 2025 года пенсионер подкараулил 10-летнюю школьницу, возвращавшуюся из магазина.

Он предложил ей мороженое, затащил в подъезд, где прижал к стене и стал ощупывать интимные места, но испугался и убежал, когда открылась дверь одной из квартир. Вскоре его задержали.

Следствие установило, что педофил причастен к преступлению 1977 года. Тогда он встретил пятилетнюю девочку во дворе дома на улице Фомичевой, завел в подъезд под предлогом знакомства и совершил насильственные действия сексуального характера.

