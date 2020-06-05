В Подмосковье мужчина проплыл по лужам на надувном матрасе

В Подмосковье мужчина на надувном матрасе устроил заплыв по лужам, передает «Москва 24».

Отмечается, что мужчина надел гидрокостюм и привязал трос от матраса к легковой машине, которая тянула его по воде.

4 июня Москва побила рекорд по осадкам 1996 года. За день выпали 29 миллиметров осадков.

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