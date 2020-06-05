Взрыв произошел в жилом доме на юге Москвы

В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве.

В результате погиб один человек. Еще одного человека удалось спасти, он передан медикам.

Уточняется, что общая площадь пожара после взрыва составила около 30 кв м. Открытое горение ликвидировано.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, инцидент произошел на улице Дорожная. Пострадавшим является 71-летний мужчина.