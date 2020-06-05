Приморье отменяет карантин для приезжающих

Приезжающих в Приморский край граждан не будут помещать на двухнедельный карантин для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.

В соответствии с новыми правилами въезда, гости Приморья смогут отправиться к месту пребывания без обязательного помещения на карантин, однако лишь в том случае, если у них нет симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

Кроме того, все пребывающие в регион должны будут указать в специальной анкете свои контактные данные, цель приезда и адреса проживания, говорится в сообщении.

По последним данным, в России зарегистрировано 441 108 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 5 384 — с летальным исходом. Выздоровели 204 623 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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