Собянин заявил, что носить маски москвичам придется до середины осени

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве сохранится режим обязательного ношения масок вплоть до массовой вакцинации от коронавируса, которая может начаться с середины октября, сообщает ТАСС.

«По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал Собянин.

Он также выразил надежду, что спустя год город сможет вернуться к прежнему образу жизни, и добавил, что «человек очень быстро забывает плохое».

По последним данным, в Москве коронавирус выявили у 187 216 человек, 91 654 выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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