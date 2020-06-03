Эпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в некоторых регионах России остается напряженным. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

По его словам, не во всех регионах можно вернуть перепрофилированные для борьбы с коронавирусом больницы к работе в прежнем режиме.

«Эпидемиологический процесс все-таки в некоторых регионах страны остается достаточно напряженным», — отметил министр.

Мурашко добавил, что федеральные клиники в том числе продолжают оказывать помощь больным с коронавирусом.

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