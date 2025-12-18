В Госдуме заявили, что Украине придется смириться с успехом Сафонова

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможной реакции представителей Украины на участие российского голкипера Матвея Сафонова в победе «ПСЖ» в Межконтинентальном кубке, передает «Матч ТВ».

«Украине и ее болельщикам придется смириться с тем, что Сафонов будет играть. Если владельцу клуба и главному тренеру нужен игрок, то они будут его задействовать. А украинцам можно посоветовать только «блюрить» квадратиками Сафонова. Это будет смешно, но что им остается делать?» — высказалась Журова.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее украинский комментатор весь матч коверкал фамилию Сафонова.