В США обнародовали новые фото и видео из архива Эпштейна

Представители Демократической партии из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовали новые фото и видеоматериалы из архива скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, в числе которых оказался скриншот переписки, в котором обсуждается возможная отправка к Эпштейну 18-летней девушки из России. Об этом сообщает ABC News.

Автор сообщений на скриншоте пишет, что у него есть друг-агент, которая прислала ему несколько девушек и просит за одну по $1 тысячи. Затем контакт передал имя женщины, а также сведения о ее возрасте, росте, весе и других физических параметрах. В сообщении отмечалось, что она прибудет из России.

Известно, что всего в этот день было опубликовано порядка 70 фотографий, в том числе существенно отредактированные изображения женских паспортов, снимки известных мужчин, связанных с Эпштейном, а также текстовые сообщения, касающиеся вербовки женщин для Эпштейна.

12 декабря члены Демократической партии США из комитета по надзору палаты представителей получили 95 тысяч фотографий из дела Эпштейна. Представители партии отметили, что эти снимки «поднимают еще больше вопросов об отношениях финансиста с некоторыми из самых влиятельных людей в мире».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп назвал Эпштейна «больным извращенцем».