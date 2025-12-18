На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская пенсионерка отдала аферистам 4 млн рублей, поверив, что они ей не принадлежат

В Нальчике доверчивая пенсионерка обогатила аферистов на 4 млн рублей
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Нальчике 82-летняя женщина поверила, что ее сбережения ей на самом деле не принадлежат, и отдала их мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в конце октября — горожанке позвонил «сотрудник» компании мобильного оператора. Под предлогом переоформления СИМ-карты он выманил у нее код из СМС.

Вскоре пенсионерке начали звонить лжесотрудники банка и силовых структур, которые убеждали пожилую женщину, что на ее счет якобы по ошибке поступили деньги. Мошенники пояснили, что их теперь нужно «вернуть».

Поверив аферистам, доверчивая горожанка дважды съездила в Ростов-на-Дону, чтобы передать наличные пособникам преступников, выдававшим себя за силовиков. Общая сумма ущерба составила более 4,2 млн рублей.

Позже пенсионерка осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали курьера мошенников, похитившего у женщины более 20 млн рублей.

