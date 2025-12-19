В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ

Ключевая ставка Банка России может быть снижена не только до 16%, но и до 15,5% на заседании Банка России 19 декабря. Такой прогноз в интервью ТАСС дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий уверен, что ЦБ пойдет на снижение ставки как минимум на 0,5 процентного пункта, но не исключил и более решительного шага регулятора.

«Я думаю, что Центральный банк снизит ключевую ставку. Уверенно говорю, что на 0,5 процентного пункта, до 16%, но допускаю и более решительный шаг — до 15,5%», — заявил Аксаков.

На предыдущем заседании 24 октября Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых.

18 декабря президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что в нынешних условиях ключевую ставку можно снижать более агрессивно, так как инфляция стала снижаться в конце года более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось еще в сентябре.

Ранее в Госдуме заявили, что прямая линия с Путиным не повлияет на решение ЦБ по ставке.