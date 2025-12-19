На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Загадочная комета 3I/ATLAS сегодня утром максимально сблизится с Землей

Межзвездная комета 3I/ATLAS приближается к Земле на минимальное расстояние
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Межзвездная комета 3I/ATLAS подойдет к Земле на максимально близкое расстояние 19 декабря в 1:00 по восточному времени (6:00 мск). Об этом сообщает портал Space.com.

Несмотря на то, что комета останется на достаточном расстоянии от Земли, ее пролет представляет большую ценность для ученых, сообщают журналисты. Наблюдая за 3I/ATLAS вблизи точки максимального сближения, астрономы смогут изучить пыль и газы, высвобождающиеся из ее ледяного ядра по мере нагревания кометы Солнцем. Это позволит получить уникальные сведения о процессе формирования комет и планетарного материала вокруг других звезд.

До этого стало известно, что 3I/ATLAS сблизится с Землей, и будет находиться на расстоянии 270 млн км. от нашей планеты. По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, до 22 декабря комета будет находиться примерно на одном и том же расстоянии от Земли — около 500 тыс. км. После этого межзвездный объект станет быстро удаляться от нашей планеты в сторону Юпитера.

Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом, выявленным астрономами за всю историю космических наблюдений. До нее были обнаружены астероид Оумуамуа в 2017 году, и комета 2I/Borisov в 2019 году.

Ранее астроном рассказал про настоящую цель «инопланетного корабля» 3I/ATLAS в Солнечной системе.

