Глава «Ахмата» записал обращение к Вассерману со словами «спрашивалка не выросла»

Глава «Ахмата» Алаудинов обратился к Вассерману и пригрозил его помощнику

Глава «Ахмата» и замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов записал обращение к депутату Госдумы Анатолию Вассерману, в котором сделал ряд конфликтных заявлений и пригрозил помощнику парламентария Роману Носикову. Запись обращения опубликована в Telegram-канале Алаудинова.

Вассерман составил депутатский запрос, в котором обратил внимание на то, что вокруг командира «Ахмата» «вьются хороводом» деятели, которые полагают генерала «своим инструментом для решения личных проблем с правосудием». Парламентарий предложил Алаудинову «приказать прекратить этот балаган».

Глава «Ахмата» посчитал, что депутат подразумевает под балаганом именно его деятельность. Генерал добавил, что для того, чтобы задавать ему вопросы, у политика «спрашивалка не выросла». Алаудинов также заявил, что считает балаганом факт наличия у Вассермана украинского гражданства вплоть до 2016 года.

Он добавил, что приложит усилия, чтобы привлечь к ответственности помощника парламентария, который опубликовал депутатский запрос.

До этого уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Алаудинов оказался в центре критики в социальных сетях.

Ранее Алаудинов раскритиковал предложенный Трампом план по Украине.