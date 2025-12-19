Адвокат оценил возможность взыскания морального ущерба с Долиной

Покупательница жилья Полина Лурье может потребовать с певицы Ларисы Долиной компенсацию морального вреда. Об этом «ФедералПресс» рассказал адвокат Андрей Алешкин.

По словам юриста, максимальная сумма, которую можно взыскать через суд, обычно не превышает 300 тысяч рублей, что, вероятно, не представляет интереса для истицы. Однако Лурье может также компенсировать расходы на юридические услуги, которые могут оказаться существенными из-за длительности процесса.

«Просить может, но судами у нас моральный вред сильно занижен. Сумма будет максимально 300 тыс. рублей. Я думаю, что не то, что интересно Лурье», — отметил Алешкин.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее сообщалось, что Ларисе Долиной может понадобиться психологическая помощь.