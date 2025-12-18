Трамп рассказал, что запрещает делать своим детям

Американский президент Дональд Трамп заявил, что строго запрещает своим детям употреблять алкоголь, сигареты и наркотики. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

Сам Трамп отметил, что не курит и не пьет, а из вредных привычек признает только любовь к фастфуду. При этом его сын Эрик недавно анонсировал выпуск водки под брендом Trump.

«Я всегда говорил своим детям: не принимайте наркотики, не пейте, не курите, просто держитесь подальше от наркотиков», — сказал президент США.

В ноябре Трамп заявил, что за свою жизнь ни разу не пробовал алкоголь, наркотики.

При этом сын американского лидера Эрик рассказал на своей странице в соцсети X, что водка Trump доступна для предзаказа.

Одна бутылка будет стоить $47,45 (около 3 700 рублей) за 0,75 л. Такая стоимость, вероятно, является отсылкой к тому, что Трамп — действующий 47-й президент США, а до этого был 45-м главой государства.

Ранее Трамп согласился с оценкой своего «алкогольного характера».