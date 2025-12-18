На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, что запрещает делать своим детям

Трамп запрещает своим детям пить, курить и употреблять наркотики
close
Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что строго запрещает своим детям употреблять алкоголь, сигареты и наркотики. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

Сам Трамп отметил, что не курит и не пьет, а из вредных привычек признает только любовь к фастфуду. При этом его сын Эрик недавно анонсировал выпуск водки под брендом Trump.

«Я всегда говорил своим детям: не принимайте наркотики, не пейте, не курите, просто держитесь подальше от наркотиков», — сказал президент США.

В ноябре Трамп заявил, что за свою жизнь ни разу не пробовал алкоголь, наркотики.

При этом сын американского лидера Эрик рассказал на своей странице в соцсети X, что водка Trump доступна для предзаказа.

Одна бутылка будет стоить $47,45 (около 3 700 рублей) за 0,75 л. Такая стоимость, вероятно, является отсылкой к тому, что Трамп — действующий 47-й президент США, а до этого был 45-м главой государства.

Ранее Трамп согласился с оценкой своего «алкогольного характера».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами