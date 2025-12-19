На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин посоветовал мальчику из ХМАО применять на санках навыки, полученные в ДПС

Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по телефону дал напутствие пятилетнему Тимуру из ХМАО, который мечтал попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе разговора глава государства поздравил мальчика и его семью с наступающими праздниками. Узнав, что Тимур попросил у Деда Мороза санки, Путин посоветовал ему быть осторожным и применять полученные в Москве навыки общения с дорожной полицией.

«Те навыки, которые ты получил сейчас в Москве, общаясь с сотрудниками Дорожно-постовой службы, ты должен иметь в виду и применять, когда ты сам будешь кататься на санках», — сказал президент.

18 декабря Путин исполнил желание Тимура и пообщался с ним. Глава государства в период подготовки к ежегодной пресс-конференции и Прямой линии выделил время для того, чтобы позвонить ребенку, оставившему свое пожелание на «Елке желаний».

3 декабря во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» Путин принял участие в акции «Елка желаний». За семь лет существования акции было исполнено более 300 тысяч желаний.

Ранее сообщалось, что количество обращений на прямую линию с Путиным достигло 1,6 млн.

