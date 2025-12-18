На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Считаю принятое решение правильным»: Клебо обратился к Большунову

Johanna Lundberg/BILDBYRAN/Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о трехкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове в обсуждении отстранения российских спортсменов от международных соревнований, передает Skirious Problems.

«Большунов был великолепным соперником, он был силен и давал мне огромную мотивацию. У нас было столько крутых дуэлей, а я считаю, что именно в этом и заключается суть спорта, — сказал Клебо.

29 ноября Большунов столкнулся с Александром Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Из-за повреждения он пока не может выходить на старты.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Большунов не сможет принимать участие в гонках, пока не восстановится Бакуров.

Ранее Клебо заявил, что ему мне не хватает россиян на стартах.

