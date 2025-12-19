Лукашенко предупредил Украину о последствиях за уничтожение БПЛА над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что установил для Украины один запрет — он не разрешил Киеву сбивать над территорией его страны беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко отметил, что украинская сторона предупредила Минск, что будет сбивать беспилотники над территорией соседней республики.

«Я попросил передать, что это будет иметь далеко идущие последствия», — добавил президент Белоруссии.

Он добавил, что на территорию его страны через Польшу, Литву или Латвию уже залетали дроны, принадлежащие Киеву.

9 декабря госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что спецслужбы республики определили оператора залетевшего с литовской стороны в ноябре беспилотника.

1 декабря министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что литовский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, в связи с чем Минск заявил Вильнюсу протест. По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.

