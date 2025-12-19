На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко предупредил Украину о последствиях за уничтожение БПЛА над Белоруссией

Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что установил для Украины один запрет — он не разрешил Киеву сбивать над территорией его страны беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко отметил, что украинская сторона предупредила Минск, что будет сбивать беспилотники над территорией соседней республики.

«Я попросил передать, что это будет иметь далеко идущие последствия», — добавил президент Белоруссии.

Он добавил, что на территорию его страны через Польшу, Литву или Латвию уже залетали дроны, принадлежащие Киеву.

9 декабря госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что спецслужбы республики определили оператора залетевшего с литовской стороны в ноябре беспилотника.

1 декабря министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что литовский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, в связи с чем Минск заявил Вильнюсу протест. По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.

Ранее в Кремле прокомментировали инцидент с литовским БПЛА в Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами