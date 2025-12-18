В Кремле пообещали привлечь к ответственности виновных в экспроприации активов

Песков: РФ задействует все механизмы против ответственных за конфискацию активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что РФ задействует все правовые механизмы по привлечению к ответственности тех, кто будет в ответе за возможную экспроприацию российских активов.

По словам представителя Кремля, любые действия, связанные с этим, получат ответную реакцию, а ответственность будут нести как те, кто принимал решения коллегиально, так и те, кто принимал решения персонально или их выполнял.

«Для этого будут задействоваться все возможные правовые механизмы», — сказал Песков.

