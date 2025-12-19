ФАС взяла на контроль цены на авиабилеты в период новогодних праздников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отслеживает цены на авиабилеты внутри России в период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение ведомства.

«ФАС контролирует стоимость авиабилетов в период новогодних праздников. Служба организовала мониторинг стоимости авиабилетов в экономклассе на внутренних перевозках в новогодние праздничные дни по 302 маршрутам», — передает ФАС.

Как отмечается в сообщении ведомства, мониторинг цен на авиабилеты является инструментом в системе контроля за рынком перевозок. Его результаты направляются в профильные ведомства для принятия мер по регулированию ситуации в сфере авиации. В случае значительного роста стоимости билетов ФАС осуществляет детальный анализ доходов и расходов авиакомпаний по каждому маршруту, выявляя возможные нарушения.

Кроме того указывается, что ФАС проверяет соответствие коммерческой политики авиакомпаний реальному положению дел на рынке. В рамках этой работы ведомство уже запросило у авиагрузов информацию по ряду маршрутов, чтобы обеспечить прозрачность и недопущение злоупотреблений доминирующим положением. ФАС подчеркивает, что в случае обнаружения нарушений служба готова к оперативным мерам, направленным на защиту прав потребителей и восстановление честных рыночных условий.

Ранее ФАС взяла на контроль рост цен на продукты.