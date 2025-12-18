США впервые запустили новый беспилотник-камикадзе

Вооруженные силы США запустили ударный беспилотник-камикадзе морского базирования «Лукас». Об этом сообщает Центральное командование ВМС США.

«Первый успешный запуск «Лукаса» с военного корабля знаменует собой важную веху в оперативном предоставлении военным доступных и эффективных беспилотных средств», – прокомментировал пуск дрона вице-адмирал Курт Реншоу.

Как отмечается, военные провели пуск с боевого корабля прибрежной зоны USS Santa Barbara.

В начале декабря Центральное командование США (CENTCOM) анонсировало создание новой оперативной группы ударных дронов-камикадзе под названием «Удар скорпиона» (TFSS). В CENTCOM подчеркнули, что эта структура позволит быстрее предоставлять американским войскам «экономичные и эффективные боевые возможности» беспилотных летательных аппаратов.

До этого ВМС США приняли решение вывести из боевого состава два корабля типа USS Freedom на 14 лет раньше намеченного срока. Как отмечается, эти суда, стоимостью $1,2 млрд, не могут противостоять китайским и российским судам.

Ранее Шеф Пентагона заявил о проведении в США ядерных испытаний.