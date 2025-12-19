На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросовет не смог решить судьбу российских активов в первый день саммита

В коммюнике саммита Евросоюза не вошло упоминание активов России
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Первый блок итоговых заявлений саммита Евросоюза не содержит упоминания экспроприации российских активов или других форм финансирования Украины, заседание продолжается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Опубликованный документ затрагивает вопросы ситуации на Ближнем Востоке, миграции и политики безопасности, однако начинается сразу с четвертого пункта. С высокой вероятностью это указывает на то, что первые три пункта посвящены украинской тематике. Уточняется, что пресс-конференция по итогам первого дня не отменена, однако время ее проведения пока не сообщается.

18 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Европейскому союзу удастся принять решение о конфискации замороженных активов России и выдаче Украине так называемого «репарационного кредита».

По его словам, встреча лидеров ЕС чрезвычайна важна, поскольку проходит в ключевой момент. Европа должна показать, что может «защищать свою территорию, своих граждан, свою безопасность, свою экономику, свое сельское хозяйство», утверждает Макрон.

Ранее в Бельгии заявили о кризисе в переговорах по кредиту для Украины.

