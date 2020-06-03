Глава Минздрава назвал условие для госпитализации с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие для госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире программы «Время» на Первом канале.

По его словам, лечение на дому не означает, что болезнь не может усложниться. Так, если у пациента на третьи сутки амбулаторного лечения сохраняется высокая температура и появляются «симптомы утяжеления заболевания», то обязательна госпитализация.

Мурашко добавил, что в условиях стационара медики либо усилят оказываемую помощь и лекарственную терапию, либо проведут дополнительные диагностические процедуры, чтобы избежать тяжелых последствий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бред и тахикардия: новые симптомы коронавируса у пожилых

— Роспотребнадзор рекомендует тестировать на COVID-19 при госпитализации