В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей

В Швеции появилась вакансия, на которую можно устроиться до конца жизни и не работать. Об этом сообщает Шведское радио.

Художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю создали проект под названием «Вечная должность». Шведский художественный совет и Управление транспортом создали специальной фонд для воплощения этой идеи, где уже лежат $650 тыс.

Проект открывает вакансию с зарплатой $2300. Человек на этой должности должен только включать и выключать свет два раза в день на станции Korsvägen, которая строится в городе Гётеборг. Делать это необходимо в определенное время. Других задач у него не будет.

Работник сможет уволиться в любой момент, однако может и оставаться на посту до конца жизни. Проект рассчитан на 120 лет.

Уже порядка 125 соискателей из разных стран подали заявки на эту вакансию, в том числе из США, Тайваня и Филиппин.

Согласно замыслу авторов, арт-эксперимент призван привлечь внимание к растущему в обществе неравенству.

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