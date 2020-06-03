Россиян предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах

В Роскачестве проверили овощи и фрукты на наличие токсинов, которые могут попасть в человеческий организм. Об итогах проверки сообщил ТАСС.

Как выяснилось, даже, на первый взгляд, безобидные овощи и фрукты содержат часть органических ядов. Но количество этих ядов зависит в основном от четырех факторов: от зрелости фрукта или овоща, от способов его обработки, объемов потребления и части растительного продукта.

Например, в картофеле с зелеными «бочками» есть растительный гликоалкалоид — солонин, который вызывает головную боль и даже расстройство желудка. Также картофель может быть вреден испарениями от гниющего плода, которые выделяют большое количество углекислого газа. В плодоножке помидоров есть соланин, поэтому перед употреблением плода стоит ее срезать. Кроме того, могут быть опасны старые и червивые грибы, в которых, вероятнее всего, будут содержаться токсины и продукты разложения белков.

Кроме того, опасность кроется даже в косточке вишни и абрикоса. В них содержится амигдалин, поэтому если съесть косточку, то в организм попадет цианистый водород — цианид.

«Организм способен справляться с некоторым количеством цианида, но в большом количестве это может быть опасно. В зависимости от дозы это может быть чревато повышением кровяного давления или головокружением», — говорят эксперты, отмечая, что смертельной дозой будет являться около 50 ядрышек вишни.

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