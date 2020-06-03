Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы на COVID-19

Заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы (ЦКБ) управделами президента Екатерина Трифонова сравнила российские и зарубежные тест-системы на определение коронавируса и наличие антител. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Трифоновой, данные тест-системы довольно эффективны и совершенно сопоставимы.

В настоящее время в больнице управделами используют тесты российского производства, добавила врач.

Речь идет о тест-системах для диагностирования коронавируса методом ПЦР.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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