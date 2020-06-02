После падения лифта с людьми в Благовещенске завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после падения лифта с людьми в одном из торговых центров Благовещенска, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Амурской области.

По предварительной версии, причиной обрыва каната лифта могло быть ненадлежащее обслуживание подъемника, указано в сообщении. Отмечается, что дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центрах в Благовещенские с высоты второго этажа упал лифт, в котором находились двое рабочих. Они получили травмы различной степени тяжести.

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