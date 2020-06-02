Песков напомнил о праве регионов самостоятельно ослаблять меры по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о праве регионов самим ослаблять меры по коронавирусу, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в целом по стране ситуация стабилизируется.

«В настоящий момент действует режим особых полномочий у глав региона. Происходит разноскоростной переход на стадии ослабления режима. В одних регионах это происходит быстрее, в других медленнее, но в целом в России ситуация стабилизируется. Каждый губернатор принимает самостоятельные решения в этом плане, потому что лучше понимает ситуацию на местах», — сказал Песков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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