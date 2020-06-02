В России выявили 8863 случая коронавируса
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В России за сутки выявили 8 863 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Таким образом, всего в стране выявили 423 741 заболевшего в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 5 037 пациентов
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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