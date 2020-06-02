Поезд сбил медведицу с темя медвежатами в Хабаровском крае
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В Хабаровском крае поезд сбил медведицу с тремя медвежатами, один медвежонок выжил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство природных ресурсов региона.
«Медведица с тремя медвежатами попала под поезд на путях. Погибли все, кроме одного медвежонка», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что происшествие произошло недалеко от Хабаровска. Предполагается, что медведи вышли с территории заповедника «Большехехцирский».
На данный момент выжившего медвежонка везут в реабилитационный центр «Утес», где его попытаются выходить. В министерстве отметили, что животное находится в тяжелом состоянии.
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