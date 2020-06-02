Поезд сбил медведицу с темя медвежатами в Хабаровском крае

В Хабаровском крае поезд сбил медведицу с тремя медвежатами, один медвежонок выжил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство природных ресурсов региона.

«Медведица с тремя медвежатами попала под поезд на путях. Погибли все, кроме одного медвежонка», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что происшествие произошло недалеко от Хабаровска. Предполагается, что медведи вышли с территории заповедника «Большехехцирский».

На данный момент выжившего медвежонка везут в реабилитационный центр «Утес», где его попытаются выходить. В министерстве отметили, что животное находится в тяжелом состоянии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ярославской области медведь вновь вышел к людям