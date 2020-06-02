В Кургане мужчина поджег 13 машин на стоянке автосалона

Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона, ущерб составил около 18 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Кургану поступило сообщение о поджоге 13 автомобилей на открытой охраняемой стоянке автосалона.

Правоохранители установили, что около трех часов ночи 2 июня ранее неоднократно судимый безработный житель села Кетово поджег автомобили, принадлежащие предприятию города.

«Предварительный ущерб составил более 18 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции. Он не смог внятно объяснить причины своего поступка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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