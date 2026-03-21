Волочкова о заботе Пугачевой после операции: «Она была рядом»

Балерина Волочкова призналась, что Пугачева поддержала ее после операции

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о заботе народной артистки СССР Аллы Пугачевой после операции на колене. Танцовщицу цитирует «СтарХит».

По словам Волочковой, живущая за границей Пугачева оказала ей поддержку на расстоянии.

«После моей операции на пересадку сустава она была рядом своими звонками и сообщениями. Это очень важно, когда человек остается человеком», — сказала она.

Балерина добавила, что призналась Пугачевой в раннем выходе на сцену, когда не прошло и месяца после операции на ноге.

«Она мне сказала: «Настя, ты молодец! Ты не можешь без зрителя». И в этом мы с ней похожи», — считает Волочкова.

Пугачева и Волочкова дружат много лет. В 2024 году балерина называла певицу своей легендой.

Ранее Волочкова обиделась на мать и дочь из-за отсутствия интереса к ее здоровью.