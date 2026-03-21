22 страны выпустили заявление по поводу Ормузского пролива

МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опубликовал на сайте совместное заявление 22 стран по поводу обеспечения безопасности прохода через Ормузский пролив.

В нем ОАЭ, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва и Австралия осудили нападения Ирана на невоенные суда в Персидском заливе, нефтегазовые объекты и блокировку пролива. Государства выразили обеспокоенность по поводу обстановки в регионе, призвали Исламскую Республику немедленно прекратить атаки и подчеркнули, что последствия действий Тегерана ощутят люди во всем мире.

Страны, подписавшие документ, подчеркнули, что свобода судоходства — основополагающий принцип международного права. Его нарушение приведет к нарушению глобальных цепочек поставок энергоносителей и угрожает мировой безопасности.

«Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив», — говорится в заявлении.

Страны также пообещали предпринять шаги для стабилизации энергетических рынков и поддержать государства, больше всего пострадавшие от действий Ирана.

До этого конфликт вокруг Ирана вышел на новый уровень: Тегеран нанес удар баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия. Перед атакой в Тегеране предупреждали Лондон о последствиях сотрудничества Британии с США и Израилем. По мнению норвежского эксперта Глена Диесена, этот удар показал, что «Европа находится в зоне досягаемости» Ирана.

Ранее СМИ узнали о планах США по захвату иранских портов.