В Госдуме рассказали, рассмотрит ли комиссия сообщения Самокиша о смерти Чака Норриса

В Telegram-канале депутата Госдумы Владимира Самокиша появилась публикация с оскорбительным комментарием о смерти актера Чака Норриса. Зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов заявил «Газете.Ru», что поведению парламентария будет дана оценка, только если на него поступит соответствующая жалоба.

«Комиссия Государственной Думы по депутатской этике создается на период работы депутатов соответствующих созывов и действует исключительно в рамках регламента, закона о статусе депутата и положения о комиссии. Комиссия, исходя из этого, рассматривает поступающие заявления, жалобы, обращения. За работу и подготовку материалов к заседанию отвечает аппарат комиссии под руководством председателя комиссии. Мне неизвестно, были ли какие-то жалобы уже или не были. Вся информация, которая есть, пока только в средствах массовой информации. Если будет заявление и если этот вопрос будет включен в повестку заседания комиссии, то тогда комиссия будет обсуждать. До этого каких-либо комментариев как зампред комиссии я дать просто не могу », — сказал он.

Нилов отметил, что не знает, был ли это взлом аккаунта или отражение реальной позиции Самокиша. По его словам, комиссия в случае поступления заявления по процедуре обратится к депутату, чтобы выяснить его мотивацию.

«Комиссия — это не правоохранительные органы, это межфракционная структура Госдумы, цель которой в рамках полномочий отвечать на определенные жалобы, заявления, связанные с депутатской деятельностью. В том случае, если есть допущенные нарушения, комиссия может принять решение, предложив извиниться, опровергнуть и другие меры воздействия. Но очень ограниченный набор мер, во-первых, может предложить комиссия, во-вторых, комиссия работает с документами, которые поступают в Госдуму и касаются вопросов поведения только депутатов. Что касается конкретного случая, я тоже видел в интернете, как идет обсуждение, но был ли это взлом или это было действительно заявление, мне неизвестно. Когда жалобы на депутатов поступают в комиссию, комиссия обращается к самому депутату, чтобы понять аргументацию и, проанализировав все документы, уже потом вопрос выносится на повестку дня и для обсуждения комиссией », — добавил он.

20 марта в Telegram-канале депутата Самокиша появился оскорбительный пост с комментарием о смерти Чака Норриса.

«Сдох чак норрис. Чо, скорбим <...>?» — говорится в публикации (орфография и пунктуация автора сохранены. – «Газета.Ru»).

Подписчики депутата сочли тон публикации неуважительным, однако в ответ на критику от лица Самокиша начали сыпаться нецензурные высказывания.

На происходящее обратила внимание редакция Осторожно Media. Ксения Собчак сообщила, что редакция направила официальный запрос на имя председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой с просьбой дать оценку поведению депутата.

Ранее депутат Самокиш назвал «говном» конкурс «Молодежная столица России».