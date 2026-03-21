В «Динамо» объяснили провальный старт игры с ЦСКА

Тренер «Динамо» Евсеев заявил, что команда вошла в игру только при счете 0:2

Главный тренер махачакалинскго «Динамо» Вадим Евсеев после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что его команда полновесно вошла в игру лишь после второго пропущенного мяча. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«После игры с «Оренбургом» соперник хотел больше реабилитироваться перед своими болельщиками, мы попали в ситуацию, когда вышли на команду с серией из четырех поражений, они хотели исправиться. Защитники немного боялись играть вперед, поэтому Мубарак и Мрезиг играли больше без мяча, соперник быстро его возвращал под свой контроль. После двух пропущенных голов мы успокоились и стали играть в свой футбол», — заявил Евсеев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 3:1.Счет в матче открыл армейский клуб, на 15-й минуте отличился Энрике Кармо с передачи Ивана Облякова. Через шесть минут Матвей Кисляк забил второй мяч ЦСКА, его ассистентом выступил Кармо. Футболисты «Динамо» отыграли один мяч на 25-й минуте благодаря голу Гамида Агаларова. Третий гол ЦСКА оформил Тамерлан Мусаев с передачи Данила Кругового на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

Армейский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. Махачкалинская команда идет на 12-й позиции, имея в активе 21 очко.

