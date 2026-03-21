В Катаре не отказались от первого в истории страны концерта Шакиры, несмотря на войну

Организаторы концерта колумбийской певицы Шакиры продолжают продавать билеты на ее первое шоу в Катаре 1 апреля, несмотря на обострение на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Как уточняет агентство, выступление исполнительницы должно состояться в рамках мирового турне «Женщины больше не плачут». По информации на портале Platinumlis, самые дешевые билеты (по $25) и билеты в танцевальный партер (по $95) раскуплены. Однако зрители все еще могут за $180 попасть в «золотой круг» (зона перед сценой с наилучшим обзором и доступом к артисту) или в привилегированную ложу Skybox. Места там обойдутся в сумму от $7,5 тыс.до 20 тыс.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. Иран ответил ракетами и беспилотниками, которые атаковали Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке.

Ранее две арабских страны остались без Гран-при «Формулы-1».