«Все по делу»: четырехматчевую дисквалификацию тренера «Балтики» назвали справедливой

Бывший футболист московского «Динамо» и тренер Игорь Колыванов назвал справедливой дисквалификацию главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наверно, все правильно. Кто‑то думает по‑другому, кто‑то хотел больше матчей, кто‑то меньше. То, что произошло, уже произошло, к Талалаеву в голову не залезешь. Он решил, что нужно так действовать и получил дисквалификацию. Я думаю, что все по делу», — отметил он.

Решение о наказании Талалаева вынес Контрольно-дисциплинарный комитет при президенте Российского футбольного союза 20 марта.

Инцидент произошел, когда в концовке матча 21-го тура чемпионата России Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Оба тренера получили красные карточки.

Челестини по итогам пропустил только одну игру — с махачкалинским «Динамо», которая состоялась 21 марта.

Ранее в РФС разобрали стычку тренеров «Балтики» и ЦСКА в матче РПЛ.