Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализацию совместных взаимовыгодных проектов. При этом особый акцент был сделан на необходимости скорейшей практической реализации договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

До этого Лукашенко заявил, что основные направления союзной интеграции Белоруссии и РФ на следующий трехлетний период должны быть ориентированы на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства.

Союзное государство — это надгосударственное образование России и Белоруссии, созданное в 1999 году для углубленной интеграции при сохранении суверенитета обоих государств.

