«Европа находится в зоне досягаемости». Иран ударил по базе Британии и США в Индийском океане

Иран подтвердил удар по базе США и Британии на острове Диего-Гарсия

Конфликт вокруг Ирана вышел на новый уровень: Тегеран нанес удар баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия. Перед атакой в Тегеране предупреждали Лондон о последствиях сотрудничества Британии с США и Израилем. По словам норвежского эксперта Глена Диесена, этот удар показал, что «Европа находится в зоне досягаемости» Ирана.

Удар по базе в Индийском океане

Иран выпустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону американо-британской базы Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, ни одна из ракет не достигла цели .

Собеседники газеты отметили, одна из ракет вышла из строя в полете, по второй был произведен запуск перехватчика SM-3, однако данных о том, была ли она окончательно перехвачена, нет. WSJ отметила, что сам факт удара может свидетельствовать о большей дальности иранских ракет, чем заявлял Тегеран.

Власти Ирана подтвердили запуск. По информации агентства Mehr, в Тегеране заявили, что направили две баллистические ракеты в сторону базы на Диего-Гарсия, подчеркнув, что это стало важным этапом противостояния с США .

Диего-Гарсия — коралловый атолл в центральной части Индийского океана, входящий в архипелаг Чагос. На острове расположена крупная совместная военная база США и Британии, которую часто называют «непотопляемым авианосцем» из-за ее стратегического значения.

Реакция Лондона и предупреждения Тегерана

В Лондоне резко отреагировали на сообщения о ракетной атаке. В Минобороны Великобритании назвали действия Тегерана угрозой национальным интересам и союзникам.

«Безрассудные атаки Ирана, его удары по всему региону и удержание Ормузского пролива в заложниках представляют собой угрозу британским интересам и союзникам Великобритании», — заявил представитель ведомства.

В Тегеране незадолго до атаки предупреждали о последствиях сотрудничества Лондона с США и Израилем. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в разговоре с британским коллегой Иветт Купер накануне заявил, что поддержка ударов по Ирану лишь усиливает эскалацию и потребовал прекратить атаки.

«Мы уважаем суверенитет соседних стран и не намерены нападать на них, но, к сожалению, в этих странах расположены американские базы, и с этих баз и из этих стран совершаются нападения на нас», — процитировала его пресс-служба МИД.

Арагчи также заявил, что использование британских баз американскими военными Иран расценивает как «участие в агрессии», и призвал Лондон прекратить взаимодействие с США и Израилем «в военной и медийной сфере».

Чуть позже премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Лондон разрешил США использовать британские базы для операций, направленных на защиту судоходства в Ормузском проливе.

Запад обвинили в лицемерии

На фоне эскалации конфликта критические оценки прозвучали и в европейском политическом поле. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что действия западных стран в отношении Ирана демонстрируют отход от принципов международного права и норм, закрепленных в уставе ООН.

«Это совершенно неоправданная агрессивная война против суверенного государства, Ирана. Годами нам говорили, что Запад является гарантом международного права и уважения к ценностям устава ООН. Это больше не так», — написал Мема.

По его мнению, после решения Великобритании разрешить США использовать свои военные базы для ударов по иранским объектам Лондон фактически стал участником конфликта. Мема также предупредил, что вовлечение других стран НАТО может привести к дальнейшему обострению ситуации.

Оценки происходящего дали и эксперты. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен назвал удар Ирана по базе на Диего-Гарсия важным сигналом.

«Ракетный потенциал Ирана намного превосходит все ожидания. Если он способен нанести удар по острову Диего-Гарсия, то и Европа также находится в зоне досягаемости », — отметил Диссен.

Он добавил, что европейским странам следует учитывать эти риски, и выступил за дипломатическое урегулирование и деэскалацию конфликта.