«Распространившаяся информация — фейк». Что известно о «белых списках» для домашнего интернета?

Российские власти опровергли сообщения о возможном введении «белых списков» для домашнего интернета. Mash утверждал, что столичным провайдерам якобы поручили оперативно подготовить запуск такой системы, по аналогии с уже применяемой в мобильных сетях. Минцифры заверило, что ограничения могут касаться только мобильной связи в случае атаки дронов, а проводной интернет с такими рисками не связан.

В Минцифры опровергли сообщения о возможном введении «белых списков» для домашнего интернета в Москве. В ведомстве подчеркнули, что у провайдеров нет необходимости вводить подобные ограничения.

«Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка» — фейк», — сообщили в министерстве.

Там пояснили, что ограничения могут касаться только мобильной связи в условиях угрозы со стороны беспилотников — такие меры помогают снизить точность их наведения. При этом проводной интернет, который используется дома, с подобными рисками не связан, поэтому вводить ограничения для него не требуется .

Информацию о возможных изменениях опровергли и крупнейшие игроки рынка. В частности, «Ростелеком»заявил об отсутствии планов по введению «белых списков» .

«В «Ростелекоме» опровергли сообщения о введении ограничений на домашний интернет», — уточнило РИА Новости.

С чего все началось

Поводом для обсуждений стала публикация Telegram-канала Mash, в которой утверждалось, что в Москве могут внедрить систему «белых списков» для домашнего интернета — по аналогии с уже применяемой в мобильных сетях. По данным канала, операторам якобы поручили оперативно подготовить запуск такой системы.

Mash отмечал, что в случае ее введения пользователи сохранят доступ к ключевым сервисам — банковским приложениям, такси и другим необходимым платформам — даже при сбоях в сети. При этом авторы публикации говорили о возможных последствиях.

«Минус — общая скорость домашнего интернета упадет из-за необходимости 24/7 фильтровать трафик», — сообщал Mash.

На фоне этих сообщений Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» со ссылкой на источник, близкий к Минцифры, отметил, что информация о «белых списках» — «100% фейк» .

Информация о возможном внедрении «белых списков» в домашнем интернете не получила подтверждения и на уровне парламента. В профильном IT-комитете Госдумы заявили, что о таких мерах им ничего не известно.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, член фракции КПРФ Александр Ющенко заявил изданию «Подъем», что не располагает данными о таких планах и в целом видит в этой идее множество вопросов.

«Я не в курсе (перехода интернет-провайдеров на «белые списки». — «Газета.Ru»). Само формирование «белых списков» непонятно как происходит. Мы направили запрос в Федеральную антимонопольную службу и [главе Минцифры Максуту] Шадаеву. Непонятна сама формулировка, присутствует ли ангажированность при этом, чьи интересы затрагивает . Это удар по малому и среднему бизнесу, поэтому формирование «белых списков» уже под вопросом», — объяснил парламентарий.

Какие ресурсы предлагают защитить

Сама практика «белых списков» уже применяется в мобильных сетях. Как 19 марта сообщало РИА Новости, в соответствующий перечень Минцифры входят более 120 сервисов — от соцсетей и банков до маркетплейсов и государственных порталов, которые остаются доступными даже при ограничениях связи .

На фоне обсуждения «белых списков» в Минпросвещения заявили, что уже направили в Минцифры свои предложения по включению образовательных платформ и сайтов в перечень ресурсов с гарантированным доступом.

Как пояснили в ведомстве, задача состоит в том, чтобы учащиеся, педагоги, родители и другие пользователи могли беспрепятственно заходить на ключевые образовательные платформы. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что особое внимание уделяется созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды.

В министерстве предложили включить в такой перечень официальный сайт и сервисы Минпросвещения, цифровых помощников ученика, педагога и родителя, портал дополнительного профессионального педагогического образования «Цифровая образовательная среда ДПО», а также конструкторы рабочих программ, учебных планов и основной образовательной программы.

Кроме того, в список предложили добавить порталы «Земский учитель» и «Усыновление в Российской Федерации», федеральный ресурс поддержки родителей «Растимдетей.рф» и информационный портал «Десятилетие детства».