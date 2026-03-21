Трамп обрадовался смерти спецпрокурора, расследовавшего его «связи» с Россией

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social подтвердил смерть экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего «связи» политика с Россией.

«Хорошо, я рад, что он (Мюллер. — «Газета.Ru») умер. Он больше не может причинять вред невинным людям!» — написал глава государства.

До этого стало известно, что Мюллер скончался в пятницу, 20 марта, в возрасте 81 года. Около пяти лет назад у мужчины диагностировали болезнь Паркинсона. В последние месяцы службы мужчине было сложно говорить и двигаться. Из-за его состояния комитет конгресса отозвал запрос на дачу показаний в рамках расследования действий правительства в отношении финансиста Джеффри Эпштейна. Родственники бывшего спецпрокурора рассказали, что он оставил юридическую практику в конце 2021 года.

Американские спецслужбы заподозрили Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. На Западе этот скандал известен как Russiagate (Russia — Россия и gate — суффикс в названиях скандалов, по аналогии с Уотергейтским скандалом). Итоговый доклад Мюллера был обнародован 18 апреля 2019 года. Чиновник не выявил сговора выигравшего выборы президента США Дональда Трампа с Россией. Однако вмешательство Москвы в избирательную кампанию якобы имело место. В докладе спецпрокурора подчеркивалось, что российская сторона через соцсети нагнетала политические противоречия в американском обществе и компрометировала Демократическую партию.

В Москве категорически отвергали подобные подозрения. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «смешной чушью» версию о личном участии Владимира Путина в «тайной российской кампании» по вмешательству в выборы в США.

Ранее в тайной комнате ФБР нашли готовые к сжиганию документы о Трампе и России.

 
