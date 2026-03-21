В Башкирии взяли на контроль многодетную семью из-за 11-летней девочки-маугли

В деревне Вавилово в Башкирии в многодетной семье нашли 11-летнюю девочку, которая не имеет свидетельства о рождении и не ходит в школу. Уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина заявила «Газете.Ru», что соответствующие службы проверяют семью, а ситуация находится у нее на контроле.

«Ситуация по семье взята на контроль, поясняет, подключены все службы профилактики», — сказала она.

О том, что в Башкирии нашли девочку-маугли, 21 марта сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что ребенок за 11 лет ни разу не ходил в школу и официально нигде не числится. Местные жители рассказали, что у девочки есть восемь братьев и сестер, которые с раннего возраста употребляют спиртное и ведут себя агрессивно, угрожая другим детям.

По данным канала, мать девочки не занимается воспитанием детей и не скрывает, что не регистрировала ребенка. Уточняется, что семья живет без постоянного дохода, ей помогают соседи и волонтеры, которые приносят вещи и еду. Baza пишет, что ни органы опеки, ни ПДН, ни врачи или школа не заинтересованы в решении проблемы.

Ранее в Екатеринбурге в доме без мебели и водопровода обнаружили семерых детей-маугли.