Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Башкирии взяли на контроль многодетную семью из-за 11-летней девочки-маугли

Pixabay

В деревне Вавилово в Башкирии в многодетной семье нашли 11-летнюю девочку, которая не имеет свидетельства о рождении и не ходит в школу. Уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина заявила «Газете.Ru», что соответствующие службы проверяют семью, а ситуация находится у нее на контроле.

«Ситуация по семье взята на контроль, поясняет, подключены все службы профилактики», — сказала она.

О том, что в Башкирии нашли девочку-маугли, 21 марта сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что ребенок за 11 лет ни разу не ходил в школу и официально нигде не числится. Местные жители рассказали, что у девочки есть восемь братьев и сестер, которые с раннего возраста употребляют спиртное и ведут себя агрессивно, угрожая другим детям.

По данным канала, мать девочки не занимается воспитанием детей и не скрывает, что не регистрировала ребенка. Уточняется, что семья живет без постоянного дохода, ей помогают соседи и волонтеры, которые приносят вещи и еду. Baza пишет, что ни органы опеки, ни ПДН, ни врачи или школа не заинтересованы в решении проблемы.

Ранее в Екатеринбурге в доме без мебели и водопровода обнаружили семерых детей-маугли.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!