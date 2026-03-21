Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Словении привлекли армию к перевозкам топлива

В Словении ввели лимит на покупку топлива и привлекли армию к его перевозке
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Словении задействуют армию, чтобы перевозить топливо по территории страны, сообщил премьер-министр республики Роберт Голоб. Его заявление опубликовано на сайте кабмина.

«В Словении достаточно топлива, склады полны, и дефицита не будет. Правительство задействовало словенскую армию, другими словами, топливо будет доставляться цистернами словенской армии, а военнослужащие будут задействованы для перевозки», — говорится в заявлении правительства.

По его словам, будет также введен лимит на покупку горючего: физические лица смогут покупать по 50 л, и юридические — по 200 л.

16 марта газета The Wall Street Journal написала, что энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы. В материале отмечается, что рост цен на энергоносители может ускорить деиндустриализацию, так как энергоемкие отрасли (например, химическая промышленность) закрывают заводы и переносят производство в США и Китай.

Ранее Еврокомиссия пригрозила трем европейским странам штрафами за провал по санкциям.

 
Теперь вы знаете
Министр-бунтарь. Чем известен Янис Варуфакис, под трек о котором танцуют зумеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!