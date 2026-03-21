В Словении привлекли армию к перевозкам топлива

В Словении ввели лимит на покупку топлива и привлекли армию к его перевозке

Власти Словении задействуют армию, чтобы перевозить топливо по территории страны, сообщил премьер-министр республики Роберт Голоб. Его заявление опубликовано на сайте кабмина.

«В Словении достаточно топлива, склады полны, и дефицита не будет. Правительство задействовало словенскую армию, другими словами, топливо будет доставляться цистернами словенской армии, а военнослужащие будут задействованы для перевозки», — говорится в заявлении правительства.

По его словам, будет также введен лимит на покупку горючего: физические лица смогут покупать по 50 л, и юридические — по 200 л.

16 марта газета The Wall Street Journal написала, что энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы. В материале отмечается, что рост цен на энергоносители может ускорить деиндустриализацию, так как энергоемкие отрасли (например, химическая промышленность) закрывают заводы и переносят производство в США и Китай.

Ранее Еврокомиссия пригрозила трем европейским странам штрафами за провал по санкциям.