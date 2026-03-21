Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Сыну больной раком Лерчек устроили день рождения в пиратском стиле

Сын Лерчек Лев отпраздновал 4-летие, пока блогерша в больнице
anna_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сыну больной раком блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) устроили день рождения в пиратском стиле. Фотографией, сделанной на празднике, поделилась у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Анна Чекалина — супруга брата Артема Чекалина, отца мальчика.

Сыну Лерчек Льву исполнилось четыре года. На праздник пригласили аниматоров, для мальчика украсили комнату и позвали в гости ближайших родственников — детей Анны Чекалиной и родных брата и сестру Льва Богдана и Алису.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, а на следующий день ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У блогерши диагностировали рак желудка 4-й стадии.

16 марта с нее сняли домашний арест, разрешив при этом пользоваться интернетом с целью посещения сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признала.

Ранее источник сообщил, что Лерчек погасила многомиллионную задолженность.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
