Сыну больной раком Лерчек устроили день рождения в пиратском стиле

Сыну больной раком блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) устроили день рождения в пиратском стиле. Фотографией, сделанной на празднике, поделилась у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Анна Чекалина — супруга брата Артема Чекалина, отца мальчика.

Сыну Лерчек Льву исполнилось четыре года. На праздник пригласили аниматоров, для мальчика украсили комнату и позвали в гости ближайших родственников — детей Анны Чекалиной и родных брата и сестру Льва Богдана и Алису.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, а на следующий день ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У блогерши диагностировали рак желудка 4-й стадии.

16 марта с нее сняли домашний арест, разрешив при этом пользоваться интернетом с целью посещения сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признала.

Ранее источник сообщил, что Лерчек погасила многомиллионную задолженность.