Названо число иранских ракет, выпущенных по Израилю с начала конфликта

Al Hadath: Иран с начала конфликта выпустил 850 ракет и БПЛА по Израилю

В ходе конфликта в ближневосточном регионе иранские вооруженные силы нанесли удары по различным целям на территории арабских стран Персидского залива, выпустив почти 5 тыс. ракет и беспилотников. По Израилю было запущено 850 ракет и БПЛА, сообщил телеканал Al Hadath.

»Иран выпустил по территории государств Персидского залива 4 911 ракет и БПЛА, по территории Израиля - 850 ракет и беспилотников», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что иранские силы направили 1 119 ракет на объекты в соседних странах, а по израильской территории было выпущено 300 ракет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ на эти действия Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. Кроме того, иранские силы перекрыли Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти, и атаковали нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива. Это привело к резкому росту цен на нефть, достигнувшему четырехлетнего максимума.

Ранее иранские военные сообщили об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион.